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Tunceli'de terörü yok etme mücadelesi sürüyor; 600 terörist sayısı 20'lere düştü

DHA

Tunceli'de terörü yok etme mücadelesi sürüyor; 600 terörist sayısı 20'lere düştü


TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince son yıllarda terörle mücadelede sürdürülen kapsamlı operasyonlarla, kırsal alanda sayıları 600'ü bulan terörist sayısı 20'lere kadar düşerken, 4 yıldır örgüte katılım olmadığı belirlendi. 
İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ve güvenlik korucuları ile İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), desteğiyle sürdürülen kapsamlı operasyonla 4 yıl önce bölgede bulunan 600 terörist sayısı 20'lere kadar düştü. Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor. Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi.
4 YILDIR TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILIM OLMADI
Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü kapsamlı operasyonla bölge teröristlerden temizlenirken, örgüte katılımları da etkiledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta' başlığıyla sosyal medya hesabından bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin paylaştığı grafikte 2020 yılında sadece 52 kişinin katılım sağladığını duyurdu. Tunceli'de ise kapsamlı operasyonların etsiyle son 4 yılda terör örgütlerine katılımın olmadığı tespit edildi. 
1 YILDA 850 OPERASYON 
Tunceli'de 2020'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 850 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 3'ü kırmızı, 5'i turuncu ve 6'sı gri kategoride olmak üzere toplam 27 terörist ölü ele geçirilirken bölgede Kırmızı Liste'de bulunan terörist kalmadığı öğrenildi.
YILDIRIM4 MUNZUR KUTU OPERASYONUYLA TİKKO BÖLGEDEN TEMİZLENDİ
28 Temmuz 2020'de başlatılan 'Yıldırım4 Munzur Kutu' operasyonunda kent kırsalında yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren TKP/ML TİKKO terör örgütü bitirildi. Geçen 9 Kasım´da örgütün Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olan sözde 'Dersim komutanı' olan 'Deniz' kod adlı terörist Cumhur Sinan Oktulmuş ve 'Muharrem' kod adlı Ferdi Tosun'un etkisiz hale getirilmesinin ardından Tunceli dağları, bu örgütten temizlendi.
'EREN-7 MERCAN MUNZUR' EKSİ 20 DERECEDE 2 METRE KARDA DEVAM EDİYOR
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Şubat günü başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu da sürüyor. 2 bin 500 rakımlı karla örtülü dağlarında ve sarp vadilerinde sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özem Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1062 kişilik personel görev alıyor. Kışlık özel kıyafetleriyle araziye çıkan güvenlik güçleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu hava sıcaklığının da eksi 20'lere düştüğü yüksek kesimlerde ve sarp arazide arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)
2021-02-21 10:48:28

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