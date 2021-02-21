Ovacık Kayak Merkezi'nde koronavirüs denetimi

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Ovacık Kayak Merkezi'nde, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulunan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulan Ovacık Kayak Merkezi'nde Kaymakam Emre Dündar'ın katılımıyla denetim yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, işletmelere ve ziyaretçilere maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapıldı. Ovacık Kayak Merkezi'ndeki denetimlerin ekipler tarafından devam edeceği bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM

2021-02-21 14:20:20



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