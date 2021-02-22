Tunceli'de 'Eren-7 Munzur' operasyonu; 2 sığınak imha edildi

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, terör örgütlerine yönelik Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personelle düzenlenen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda 2 sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen terör örgütlerinin üyelerini etkisiz hale getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu devam ediyor. Operasyonda Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personel görev alıyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramasında, 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 100 kilo amonyum nitrat, 9 pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-02-22 17:19:22



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