Tunceli’de 7 milyon liralık 5 proje onaylandı

Tunceli’de destek almaya hak kazanan 7 milyon TL bedelli 5 turizm projesi onaylandı.

Tunceli’de Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına sunulan ve başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan 7 Milyon TL bedelli 5 proje onayladı. Onaylanan projeler, Vali Mehmet Ali Özkan ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından imzalandı.

Geleceği turizmde ve tarımda görülen Tunceli için önemli bir gün olduğunu belirten Vali Mehmet Özkan, “Arkadaşlarımızın gayret, FKA’nın katkılarıyla hazırlanan 5 adet projemiz kabul edildi. FKA Genel Sekreterimiz ve arkadaşlarımızla beraber onayını imzaladık. 5 projemizin toplam bedeli 7 milyon lira civarındadır. Bunun 4 milyona yakın olan kısmını FKA karşılayacak. Geri kalan kısmını paydaş kurumlar olarak bizler katkı sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu projeler içerisinde ayrıca FKA’mızın yönetim kurulunu da ayrıyeten teşekkür etmem gerekiyor. Normalde baktığınızda ilimiz açısından sınırlı bir kaynak varken onlar sağ olsunlar hep beraber oy vererek 3 değil 5 projemizin desteklenmesini sağladılar. İnşallah ilimiz açısından hayırlı uğurlu olur. Asıl amaçlarımızdan birisi de tabiatımız korumak, kontrollü bir

şekilde kullanımı sağlamaktır” dedi.

Tunceli’de 5 tane önemli projenin sözleşmesini imzaladıklarını dile getiren FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Tunceli’de en önemli sektör olarak turizmi gördüklerini ifade etti.

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