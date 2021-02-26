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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’deki yaban keçisi ölümlerinin nedeni veba çıktı

İHA

Tunceli’deki yaban keçisi ölümlerinin nedeni veba çıktı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde meydana gelen yaban keçisi ölümlerinin vebadan kaynaklandığı tespit edildi. Ölümlerin yaşandığı bölgelerin karantinaya alınacağı aktarıldı.
Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde yaklaşık iki hafta önce 10 civarında yaban keçisi ölü olarak bulunmuştu. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ölü bulunan dağ keçilerinden numuneler alarak Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na göndermişti. Burada yapılan incelemelerde yaban keçilerinin vebadan öldüğü tespit edilirken, ölümlerin yaşandığı bölgelerin karantinaya alınacağı bildirildi.

"Koyun keçi vebası hastalığı pozitif teşhis edilmiştir"
Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ölen yaban keçilerinden alınan numuneler, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Bakanlığımıza bağlı Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Yaban Hayatı Birimine gönderilen numuneler ve yapılan analizler neticesinde 24 Şubat tarihinde koyun keçi vebası hastalığı pozitif teşhis edilmiştir” denildi.

"Gerekli tedbirler alındı"
İl genelinde bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele ve çiftlik hayvanlarına da geçebilen vebadan korunmak için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, “Özellikle çiftlik hayvanları (koyun, keçi) ile ilgili sebebi belli olmayan hayvan ölümleri ve hastalık ihbarları titizlikle değerlendirilecektir. İhbar sonucu mahallinde ölüm ve hastalık şüphesi olan işletmelerde resmi veteriner hekimlerce kordon, karantina, tecrit, dezenfeksiyon, duyuru ve eğitim faaliyetleri titizlikle yapılmaktadır. Kırsal alanda ikamet eden küçükbaş hayvan sahipleri bilgilendirilerek, yaban hayatı ile ortak kullanılan meraların hastalık sönüşüne kadar kullanılmaması konusunda bilgilendirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Şube Müdürlüğü ile koordinasyon ve eşgüdüm sağlanarak hastalıkla ilgili bilgilendirme ve olası hayvan ölümleri ile ilgili yapılması gerekenler konusunda gerekli tedbirler alındı" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Çanakçı köyünde de ocak ayında 8 dağ keçisi ölümü yaşanmıştı. Ölü bulunan dağ keçilerinden alınan numuneler Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilirken, burada yapılan incelemede ölen keçilerde Sphingomonas Paucimobilis isimli bakteri tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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