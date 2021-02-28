Tunceli'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında toplanarak sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verileceği kararı alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan, başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele konularının ele alındığı toplantıda, sinema solanlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verileceği kararı alındı. Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz sınırları içinde bulunan sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-02-28 15:09:01
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