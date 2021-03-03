Ağaç kütüğünden eserlerini sağlıkçılara hediye edecek



Serhat Ozan YILDIRIM/PERTEK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Pertek ilçesine bağlı Ulupınar köyünde emekli öğretmen Enver Hazır (79), kurumuş ağaç parçalarını çakısıyla sanat eserine dönüştürüyor. Hazır, ürünlerini koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına hediye edeceğini belirterek, "Pandemi sürecinde herkes gibi bizler de evlerden çıkmıyoruz. Evde oturacağıma daha çok alet yapmaya başladım ve derdimi onlara anlattım. Pandemi süreci bittiğinde nasip olursa elimdeki eşyaların bir kısmını fedakarca çalışan sağlık emekçilerine hediye edeceğim" dedi.

Pertek'in Ulupınar köyünde yaşayan, emekli öğretmen Enver Hazır, ormandan topladığı ağaç parçalarını yontarak at, ev, gemi ve geçmiş yıllarda kullanılan destar, silindir, su değirmeni, loğ, çıralık, yün tarağı, öküz kıran figürlerini işliyor. Ceviz, dut ve meşe ağaçlarını kullanan Hazır, hiçbir resme bakmadan sadece kendi hayal gücüyle yaptığı aletlerin bir kısmını koronavirüs salgınıyla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına hediye edecek. Havaların ısınmasıyla evin damında eserlerini yapmaya başlayan Hazır, balkonunu da müzeye dönüştürdü.

'ÇOCUKKEN KIZAK YAPARAK BAŞLADIM BU İŞE'

Çocuk yaşta kar yağdığı zaman arkadaşları kızakla kayarken kızağa sahip olmak için işleme sanatına başladığını anlatan Hazır, "İlkokul 3'üncü sınıftaydım, herkesin kızağı vardı benim yoktu. Ormanda kestiğim 2 ağaçla kızak yaptım. Babam taş duvar ustasıydı, onun aletlerini kullandığımda bana çok kızıyordu. O kızağı yapmaya başladım gizlice. Sonra babam beni görünce gülümsemeye başladı. Ben de çok korkmuştum. Bana bu kızağın kimin yaptığını sordu ve 'Ben' dedim. Çok sevindi ve ondan sonra onun aletlerini aldığımda bana kızmıyordu. Kızağı aldım ben de arkadaşlarımda kaymaya gittim. Arkadaşlar da benim etrafımda toplandı ve arkadaşlar kızağı benim yaptığıma başta inanmadılar sonra ben onlara da yapınca inandılar. Daha sonra öğretmen okuluna başladım ve orada da devam ettim" dedi.

'HEPSİNİ HAYAL EDEREK YAPTIM'

Eserleri hiçbir resme bakmadan sadece hayal ederek yaptığını anlatan Hazır, "Gemi, öküz, at, loğ, çıralık, yün tarağı, öküz kıran, harman makinesi, değirmen ve kaşık daha sonra evler yapmaya başladım ve evlerin hepsi birbirinden değişik, kimisi köy evi kimisi de villa tipidir. Bunların hepsi benim hayalimdir bunları bir yerde görmedim. Hepsini gece hayal ederek yaptım. Yarım asırdır ağaçları oyuyorum. Pandemi sürecinde de herkes gibi bizler de evlerden çıkmıyoruz. Evde oturacağıma daha çok alet yapmaya başladım ve derdimi onlara anlattım. Pandemi süreci bittiğinde nasip olursa elimdeki eserleri fedakarca çalışan sağlık emekçilerine hediye edeceğim" diye konuştu.

Evlerinin balkonu sergiye dönüştüğünü söyleyen Enver Hazır'ın eşi Güler Hazır ise "Enver hoca yıllardır böyle aletler yapar. Yaptıklarını herkes çok beğeniyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pertek Serhat Ozan YILDIRIM

2021-03-03 09:28:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.