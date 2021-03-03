Feribot saatlerine normalleşme düzenlemesi

Tunceli’nin Pertek İlçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatleri, normalleşmeyle birlikte yeniden düzenlendi.
Pertek Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2 Mart tarihinden geçerli olmak üzere ilçe iskelesinden ilk feribotun 06:00’da, Elazığ iskelesinden ise, 06:30’da hareket edeceği belirtilirken feribotların saat 20:00’a kadar karşılıklı olarak yarım saatte bir sefer yapacağı ifade edildi. Açıklamada saat 20:00’dan sonra Pertek İskelesinden feribotun saat: 21:00’da, Elazığ iskelesinden saat: 21:00’da hareket edeceği, son feribotun Pertek iskelesinden saat: 22:00’da, Elazığ iskelesinden ise, saat: 00:00’da sefer yapacağı kaydedildi.
Saat 00.00’dan sonra sabah saat: 06:00’a kadar acil durumlar için belediye feribotunun çalışacağı, feribotların hasta ve ambulans hariç bekleme yapmayarak saatinde hareket edeceği aktarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.