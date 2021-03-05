Tunceli'deki Eren-7 operasyonunda 1 sığınak imha edildi

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Tunceli'de devam eden Eren7 MunzurMercan operasyonunda tespit edilen bir sığınak imha edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, “Eren7 (MercanMunzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliMazgirt kırsalında bugün 1 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınak içerisinde; 15 kilogram amonyum nitrat, 320 metre kablo, 1 adet güneş paneli, 40 litre mazot, 3 adet uyku tulumu, 8 adet sırt çantası, 100 metre branda, 60 kilogram peynir, 25 kilogram un, 10 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 20 kilogram turşu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

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