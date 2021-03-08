Tunceli’de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı

Tunceli’de Mart ayında yağan kar iki ilçede 20 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Bingöl'ün yanı sıra Tunceli’de de etkili oldu. Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Pülümür’de 11 ve Nazımiye’de ise 9 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığı bildirildi.

Öte yandan, bugün de bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

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