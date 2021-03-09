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Robinson Ziya dedenin adasını kuraklık vurdu, ilk defa yarım ada oldu Elazığ ile Tunceli arasında Keban Baraj Gölü'ndeki bir adaya 4 bin fidan dikerek orada yaşamasıyla örnek olan ve "Robinson Crusoe" olarak bilinen 82 yaşındaki Ziya Abay, kuraklık nedeniyle ilk defa bu kadar sular çekilmesiyle birlikte yürüyerek gidip gelmeye başladı

İHA

Robinson Ziya dedenin adasını kuraklık vurdu, ilk defa yarım ada oldu Elazığ ile Tunceli arasında Keban Baraj Gölü'ndeki bir adaya 4 bin fidan dikerek orada yaşamasıyla örnek olan ve "Robinson Crusoe" olarak bilinen 82 yaşındaki Ziya Abay, kuraklık nedeniyle ilk defa bu kadar sular çekilmesiyle birlikte yürüyerek gidip gelmeye başladı

Elazığ ile Tunceli arasında Keban Baraj Gölü Havzası’ndaki bir adaya 16 yıl önce yerleşerek sessiz sedasız binlerce fidan dikerek örnek olan 82 yaşındaki Ziya Abay, suların çekilmesiyle birlikte yarım ada haline gelen "Huzur Adam" dediği yere artık yürüyerek gidip gelmeye başladı. Daha önce teknesiyle şimdi ise yaklaşık 2 kilometre yürüyerek adasına ulaşan Abay, bahar öncesi yeni fidan dikimi ve temizlik çalışmalarına başladı.
Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 82 yaşındaki Ziya Abay, 2005 yılında Elazığ ile Tunceli arasında Pertek ilçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü Havzası’nda kalan bir adayı keşfederek yerleşti. Yerleştiği 80 dönümlük adaya önce 3 bin 500 fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturup barakasında yaşayan Ziya Abay, ağaç sayısını 4 bininin üzerine çıkardı. Kuraklıkla birlikte baraj gölünde sular çekilmesi ile Abay’ın adası, ilk defa yarım ada haline geldi. Önceden adasına teknesiyle giden Abay, şimdilerde ise 2 kilometre yol yürüyerek ulaşıyor. Artık araçla da gidilebilen ada da Abay, bahar öncesi tuttuğu ve kaymakamlık tarafından gönderilen işçilerle hem yeni fidanları toprakla buluşturuyor, hem de genel temizlik çalışması yaptırıyor. Covid19’un yoğun olduğu zamanlarda adaya kimseyi kabul etmeyen Abay, şimdi ziyaretçilerini bekliyor. 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte helikopter kazasında şehit düşen 10 asker için büyük üzüntü yaşayan Abay, her zaman dalgalandırdığı Türk bayrağını da yarıya indirdi.

"Yağış yok, 2 kilometre yürüyorum"
Suyun 2 kilometre çekildiğini belirten Ziya Abay, “Yağış yok. Çok sıkıntı çekiyorum. Adaya yürüyerek gelip gidiyorum. 2 kilometre yürüyerek geliyorum. Çalışmalar devam ediyor. İşçiler çalışıyor. Ağaçları çoğaltmaya çalışıyorum. Ama gücüm kalmadı. Artık çok yapamıyorum. Yaşlandım, zorlanıyorum. Cumhurbaşkanımdan güneş enerjisi için yardım bekliyorum. Daha önceden tekne ile geliyordum. Şimdi kuralık var ve sular çekildi. Artık yürüyerek gelip gidiyorum. Şimdi 4 binden fazla ağacım var. Bugün 20 kök kiraz ekiyorum. 18’ini diktim 4 tane kaldı. İşçiler yerini hazırlıyor onları da dikeceğim” dedi.

"Burası Huzur adası"
Korona virüse hiç yakalanmadığını aktaran Abay, “Bu ağaçlar beni bırakmıyor. Ziya hasta olursa biz hep kuruyacağız diyor. Bu ağaçlar beni destekliyor. Ben de onları destekliyorum. Sahip çıkıyorum. Onlar canlıdır, onlarla konuşuyorum. Bende onlar da huzur buluyor. Burası huzur adası. Sakin ve hastalık yok. İsteyen gelebilir. Hem bana yardımcı olurlar hem de hastalıktan kurtulurlar. Korona virüs çok aşırı olduğu zamana kimseyi adaya almadım. Zaten su çoktu kimsede gelemiyordu. Ama şimdi su indi ve gelen giden çok oluyor. Ömrüm yetene kadar buradayım. Ağaçlarımı hiçbir şey ile değişmem. Onlara benim sağlığımdır. Çok emek verdim. Çocuklarım cenazemi getirip burada kaldırabilirler” diye konuştu.
Bingöl'den, Bitlis Tatvan'a giderken helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte şehit düşünler için adasındaki Türk bayrağını yarıya indirdiğini de aktaran Abay, “Onlar benim evlatlarım ve canlarım. Ben onlara kurban olurum. Onlar benim öz evlatlarım. En üst rütbeli benim çocuğum yaşındaydı. Allah ailelerine sabırlar versin. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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