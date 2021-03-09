Dağcılar, 7 saatte 3 bin 180 rakımlı karla kaplı Mercan Dağları’na tırmandı

Huzur ve turizm kenti haline gelen Tunceli’de 8 kişilik dağcı grubu, karla kaplı Mercan sıradağlarında yer alan 3 bin 180 rakımlı Cef Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.
Tunceli’de farklı yaş gruplarından oluşan 8 kişilik dağcılık ekibi, tırmanış için araçlarla Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi köyüne gitti. Sabahın erken saatlerinde Mercan sıradağlarının en yüksek zirvesi olan Cef Dağı’na ulaşmak için hareket eden grup, 7 saatlik uzun bir tırmanış gerçekleştirdi. Karla kaplı zorlu hava koşullarının zorladığı dağcılar 7 saatin sonunda zirve yapmayı başardı. Zirvede bir süre dinlenen dağcılar daha sonra 7 saatlik tırmanışın inişini 1 saatte kayarak gerçekleştirdi.
Grubun rehberliği yapan İsmail Ateş, zaman zaman tipiye denk gelmelerine rağmen tüm ekibin tırmanışı başarıyla gerçekleştirdiğini aktardı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.