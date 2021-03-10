Tunceli’de vaka sayıları artmaya başladı, Vali yine uyardı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, son günlerde kentte Covid19 vakalarında artış başladığını tekrar dile getirerek, rehavete kapılıp tedbirlerin ihmal edilmesi halinde sarı kategoriden turuncu kategoriye geçilmenin kaçınılmaz olacağını söyledi.
Konuya ilişkin valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, “Değerli Hemşehrilerim, maalesef son günlerde vaka sayılarımızda artış başladı. Rehavete kapılıp tedbirleri ihmal etmeye devam edersek sarı kategoriden turuncu kategoriye geçmemiz kaçınılmazdır. Esnaflarımızın iş yerlerinin tekrar kapatılmaması, çocuklarımızın okullarına devam edebilmesi ve eski kısıtlama günlerine geri dönmememiz için tedbirlere eksiksiz uymak zorundayız. Lütfen çok zorunlu olmadıkça seyahatlerimizi erteleyelim en güvenli yer evimiz, gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Kalabalık ve havasız ortamlardan uzak duralım. Maskesiz sokağa çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım.Sıramız gelince vakit kaybetmeksizin aşımızı olalım. Unutmayalım, bu salgın sürecinde, birimizin değil hepimizin gayretine muhtacız”dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.