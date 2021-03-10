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Tunceli Valisi Özkan'dan 'rehavet' uyarısı: Sarıdan turuncuya geçmemiz kaçınılmaz olur

DHA

Tunceli Valisi Özkan'dan 'rehavet' uyarısı: Sarıdan turuncuya geçmemiz kaçınılmaz olur


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, kentteki koronavirüs vaka artışına dikkat çekerek, "Rehavete kapılıp tedbirleri ihmal etmeye devam edersek sarı kategoriden turuncu kategoriye geçmemiz kaçınılmazdır" sözleriyle uyardı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'orta riskli iller' arasında yer alan Tunceli'de, 100 binde 26,37 olan vaka sayısı yükselmeye başladı. Vakaların yükselmesiyle Vali Mehmet Ali Özkan, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu. Vali Özkan, rehavete kapılmamak gerektiğini belirterek, "Maalesef son günlerde vaka sayılarımızda artış başladı. Rehavete kapılıp tedbirleri ihmal etmeye devam edersek sarı kategoriden turuncu kategoriye geçmemiz kaçınılmazdır. Esnaflarımızın iş yerlerinin tekrar kapatılmaması, çocuklarımızın okullarına devam edebilmesi ve eski kısıtlama günlerine geri dönmememiz için tedbirlere eksiksiz uymak zorundayız. Lütfen çok zorunlu olmadıkça seyahatlerimizi erteleyelim. En güvenli yer evimiz, gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Kalabalık ve havasız ortamlardan uzak duralım. Maskesiz sokağa çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım. Sıramız gelince vakit kaybetmeksizin aşımızı olalım. Unutmayalım, bu salgın sürecinde, birimizin değil hepimizin gayretine muhtacız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-03-10 11:19:54

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