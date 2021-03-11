Yaban keçilerinin beslenme anı fotokapanda

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin doğaya bıraktıkları yemleri yiyen yaban keçileri, fotokapanla görüntülendi.
Tunceli'de beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için valilik koordinesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince doğaya yem bırakma faaliyetleri sürüyor. Ekiplerin bıraktıkları yemlerin yaban keçisi sürüsü tarafından yenilme anı, fotokapanla görüntülendi.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-03-11 11:18:11
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