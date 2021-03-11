Meteoroloji Tunceli için yağış, kuvvetli rüzgar ve zirai don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kentte kuzey ve kuzey batılı yönlerden kuvvetli rüzgâr, fırtına, kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına beklendiğini bildirdi.
Fırtınanın yanı sıra kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olacağını da duyuran merkez, 3 gün süreyle de zirai don tehlikesi nedeniyle tedbirli olunmasını aktardı.
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