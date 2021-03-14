Tunceli’de 2 katlı kerpiç ev yandı

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Tunceli’de bir köyde meydana gelen yangında 2 katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Ersoy’a ait 2 katlı kerpiç evde yangın çıktı. Yangını fark eden Ersoy, eşiyle birlikte dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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