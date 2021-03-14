Tunceli’de 5 sığınak imha edildi

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Tunceli’de devam eden Eren7 (MercanMunzur) operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 5 sığınak imha edilirken, sığınak içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren7 (MercanMunzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliHozat kırsalında 13 Mart 2021 tarihinde 5 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir” denildi.

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