Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, sürdürülen 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personellin katılımıyla 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Çeşitli yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-03-14 14:55:53
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