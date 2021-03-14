Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yapmak yasaklandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ve Pülümür vadilerinde tesislerin olmadığı alanlarda piknik yapmak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yasaklandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yasağı getirildi. Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bulunan Ovacık ve Pülümür vadilerinde, tesisleşmenin olmadığı alanlarda piknik yapmak ve mangal yakmak yasaktır. Bu alanlarda ekiplerimizce denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır" denildi.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-03-14 16:19:23
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