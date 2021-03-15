Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

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Tunceli'de devam eden Eren7 Mercan Munzur operasyonunda 6 sığınak tespit edilerek imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eren7 (MercanMunzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliMerkez kırsalında 14.03.2021 tarihinde 6 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir" denildi.

Önceki günde operasyon kapsamında Hozat kırsalında çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilen 5 sığınak imha edilmişti.

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