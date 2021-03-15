Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 1062 güvenlik görevlisinin katılımıyla devam eden 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'nin yüksek ve sarp kesimlerinde terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personellin katılımıyla 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince merkez kırsalında yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Çeşitli yaşam malzemelerinin de bulunduğu sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-03-15 17:38:31



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