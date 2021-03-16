Tunceli Meteoroloji Müdürü, kalp krizinden öldü



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Meteoroloji Müdürü Yaşar Türkmen (52), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Türkmen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a götürüldü.

Meteoroloji İl Müdürü Yaşar Türkmen, sabah saatlerinde çalıştığı sırada rahatsızlandı. Personelin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, Türkmen'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Türkmen, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Türkmen'in cenazesi, hastane morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Sivrice ilçesine götürüldü.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da Yaşar Türkmen için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan Yaşar Türkmen, bugün geçirdiği kalp krizi sebebiyle Tunceli Devlet Hastanemize kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhum Müdürümüze Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-03-16 13:08:52



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