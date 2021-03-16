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Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık

DHA

Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, çalışanların ücretlerine yüzde 20 zam ve sosyal haklarında iyileştirme sağlandı. İmzalanan sözleşmeyle, belediyenin kadın çalışanlarına yönelik pozitif ayrımcılık yapılacak, her ayın belli bir günü regl, menopoz ve 8 Mart izni ile LGBT'li bireylere 'Onur Yürüyüşleri'nde idari izin verilecek.
Tunceli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında, toplu sözleşme imzalandı. Tunceli Belediyesi meclis salonunda düzenlenen toplu sözleşme imza törenine, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Canan Ay Doğan ile Ümit Kaya, DİSK Genel İş Tunceli Temsilcisi Şükran Yılmaz Koç ve işçiler katıldı. 
KADINLARA REGL, MENOPOZ VE 8 MART İZNİ
İmzalanan sözleşmeyle, belediyede 63 kadrolu çalışana yüzde 20 zam yapıldı. Yapılan zammın dışında, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir gün, her ayın belli bir günü regl izni ve LGBT'li bireylere de Onur Yürüyüşü'nde bir gün izin verilecek.
İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli bulduklarını ifade etti. Belediye Başkanı Maçoğlu, "Biz de regl, menopoz, Onur Haftası, 8 Mart gibi, kadınların eşit temsiliyetiyle ilgili, kesin protokol kararlarımız söz konusu. Sosyal açıdan da yemek ve kira yardımında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir çalışmamız oldu. Bakış açınız, işçilerin ve onların sendikasıyla ilişkileriniz iyi olursa, güzel bir çalışma yürütebilirsiniz. Burada sendikadaki arkadaşların bizimle diyalogu çok iyi. Gerçekten birbirimizi anladık. Bir önceki dönem yüzde 13 zam verdik, bu dönem de yüzde 20 oranında zam verdik. Gönül isterdi ki, bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğini çok daha fazlasını verelim. İşçiler ve memurlar sınırın hep altında kalıyor. Ama yaptığımız zamlarla, bazı işçilerimiz 8 bin TL'nin üstünde, bazıları da 8 bin TL'ye çok yakın maaş alacak. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
'ÇOK İYİ BİR RAKAM'
DİSK Genel İş Tunceli Temsilcisi Şükran Yılmaz Koç ise, belediye ile imzalanan toplu sözleşmede, kadınlara yönelik maddelerin yer almasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Koç, kadınlara, kendilerinin belirleyeceği bir günde regl izni, menopoz izni, 25 Kasım ve 8 Mart'ta idari izin verilecek. Onur Haftası'nda da LGBT kimliğini sağlayan kişiler, idari izinli sayılacak. Yapılan sözleşmeyle işçilere yapılan zam, günümüz ekonomisinde çok iyi bir rakam. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-03-16 17:24:29

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