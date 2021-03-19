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Tunceli'de hedef kitlenin yaklaşık yüzde 80'i aşılandı, faydası görülmeye başlandı İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Çağdaş Özdemir: " Aşılamayla ilgili hedefimizin yüzde 75-80’ini aşılamış bulunuyoruz" "Aşının yapılmasıyla beraber özellikle sağlık çalışanlarımızda vaka görülmemeye başlandı, 65 yaş üstü vaka oranı inanılmaz sayıda düştü" "Şu anda en çok vaka artışı 45 ile 25 yaş arasında yoğunlaşıyor"

İHA

Tunceli'de hedef kitlenin yaklaşık yüzde 80'i aşılandı, faydası görülmeye başlandı İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Çağdaş Özdemir: " Aşılamayla ilgili hedefimizin yüzde 75-80’ini aşılamış bulunuyoruz" "Aşının yapılmasıyla beraber özellikle sağlık çalışanlarımızda vaka görülmemeye başlandı, 65 yaş üstü vaka oranı inanılmaz sayıda düştü" "Şu anda en çok vaka artışı 45 ile 25 yaş arasında yoğunlaşıyor"

Tunceli'de aşının faydasının görülmeye başladığını hem sağlık çalışanlarında vaka çıkmadığını hem de 65 yaş üstünde oranın ciddi şekilde düştüğüne dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, en çok vaka artışının 25 ile 45 yaş arasında yoğunlaştığına dikkat çekerek, özellikle İngiltere kaynaklı mutasyonun da çok görüldüğünü aktardı.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korona virüs (Covid19) ile mücadele hem aşı ile hem de sahada yapılan çalışmalarla devam ediyor. Vaka sayısına göre orta riskli grupta yer alan kentte, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir'de son durumla ilgili bilgi verdi.
Geçtiğimiz yıl Haziran ayına kadar en düşük vaka sayısının Tunceli'de olduğunu anımsatan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, “Aslında bu süreçte de devam ediyor. Yüzde olarak nüfus azlığından kaynaklı yüksek görünse de tüm temaslılara test yapmaya devam ediyoruz. Test yapma kapasitemizi de artırdık. Bakanlığımız bir cihaz daha temin etti. Şu anda çift cihazla daha fazla test yapmaya çalışıyoruz. Test merkezleri kurduk oralarda daha fazla test yapmaya çalışıyoruz. Vakaların şikayeti olup olmamasına bakmaksızın hepsini tarıyoruz. Biz rengimizden ziyade bu enfeksiyonu şehrimizden tamamen silmek için çalışıyoruz” dedi.
Tunceli’nin Kasım itibariyle pik yaptığını belirten Dr. Özdemir, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli de Kasım ayında pik yaptı. Ancak Şubat’ın sonuna Mart başına kadar ciddi düşüşler oldu. Şu anda tüm ilçelerimizde il merkezimizde vakalarımız ciddi sayılara ulaştık. Yaklaşık on gün öncesiyle son on günü karşılaştırırsak yüzde yüz bir artış var ilimizde” diye konuştu.

Aşının faydası görülmeye başlandı
Aşı yaptırmanın önemine vurgu yapan Op. Dr. Özdemir, “Aşılamayla ilgili hedefimizin yüzde 7580’ini aşılamış bulunuyoruz. Hedef dışında da 5 bin kadar vatandaşımızı da aşıladık. Yaklaşık 17 bin 500 kişi aşılandı. Randevu sistemlerimizi olabildiğince geniş tuttuk. Vatandaşlarımızın evlerine gittik. Köy tarama programı çıkardık. Tüm köylere gittik. Köyde aşı olmak isteyenlere yönelik çalışma yaptık. Vatandaşlarımızın ayağına gittik. Aşının yapılmasıyla beraber özellikle sağlık çalışanlarımızda vaka görülmemeye başlandı. En güzel taraflarından biriydi. 65 yaş üstü vaka oranı inanılmaz sayıda düştü. Ayrıca 65 yaş üstü vakaların hastaneye yatış oranı azalmaya başladı” şeklinde konuştu.

En çok vaka artışı 2545 yaş aralığında
Tunceli’de şu anda en çok vaka artışının 45 ile 25 yaş arasında yoğunlaştığına vurgu yapan Özdemir, “Vakaları tek tek analiz ediyoruz. Bunun en büyük sebebi komşu ziyaretleri ve piknikler. Özellikle ziyaretleri hane içinde tutmamız vaka sayısının azalmasına önemli katkı sağlayacak. Ayrıca aşılanmayan küçük bir grubumuz var. Bunun için de vatandaşlardan konu komşu, yaşlı akrabası kim varsa bu kişilerin aşılanmalarını sağlamak gerekiyor. Bizler de ikna konusunda çalışıyoruz. Gerekirse biz ayaklarına gidip aşılarını yaparız. İkinci doz aşılarımız da mevcut. Aşının da faydasını ilimizde gerçekten gördük. Hastaneye yatış oranımız inanılmaz azaldı. Yoğun bakım servisimiz bir, bir buçuk aydır boştu. Şu an yeniden yatışlar başladı. Bir, bir buçuk aydır vefat eden hastamız olmadı. Umarım tekrar Şubat ayındaki gibi çok düşük vaka sayılarına döneriz. Vatandaşlarımız test yapmaktan, aşı yapmaktan korkmasınlar. Ne kadar hızlı şekilde normale dönersek o kadar rahat ederiz. İnsanlar evlerinde sıkıldılar. Ancak dişimizi biraz daha sıkıp sonrasında rahat vakit geçirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Mutasyonlu virüs daha çok bulaşıyor
Yaz mevsimiyle birlikte yurtdışından gelişlerin başlayacağını anımsatan Özdemir, “Yurtdışından akrabaları gelenler en azından 5 ile 7 gün evlerinde izole olmalarını sağlamalılar. Şu anda mutasyonlu virüs bakanlığımızın da açıkladığı gibi Türkiye’de oldukça arttı. Bizim şehrimizde de öyle. Özellikle İngiltere kaynaklı mutasyon çok görülüyor. Bunlarla ilgili tecrübelerimiz de şunu gösteriyor. Çok ciddi şekilde bulaşıyor. Bulaşıcılığı yüksek. Normalde açık havada çok bulaş göremezken İngiltere mutasyonunun bulaştığını görüyoruz. Klinik sonuçları konusunda henüz erken. Ancak hocalarımız ve diğer illerden aldığımız bilgilere göre mutasyonlu virüs bir miktar daha kötü geçiriliyor. Havalar ısınıyor. Yaz gelmek üzere. Tunceli yazın çok kalabalık nüfusa sahip oluyor. Onun için şimdiden önlem alırsak yazın çok daha rahat ederiz diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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