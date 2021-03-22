'Eren- 7 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ (DHA)TUNCELİ kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelin katıldığı 'Eren7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-03-22 18:20:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.