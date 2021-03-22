Tunceli’de teröristlere ait iki sığınak imha edildi

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Tunceli’de devam eden "Eren7 Operasyonu" kapsamında Nazimiye ilçesi kırsalında teröristlere ait iki sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Eren7 MercanMunzur Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliNazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde bir miktar mühimmat ve çok sayıda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir” denildi.

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