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Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi

DHA

Tunceli'de yaban keçileri, köy evlerinin bahçesine kadar indi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde merkeze bağlı Demirkapı köyündeki evlerin bahçesine indi. Bu görüntülerle sık sık karşılaştıklarını söyleyen Demirkapı köyü sakini Haydar Çetinkaya, "Yaban keçileri köylülere güven duyarak geliyorlar. Çünkü köylülerin onlara zarar vermeyeceğini biliyorlar. Köylüler de bu konuda çok duyarlı ve onlarla iç içe yaşıyorlar" dedi.
Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı `Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaban keçileri Tunceli halkı tarafından kutsal kabul ediliyor. Yöre halkı, yaban keçilerini korumak için avcılara karşı bazı bölgelerde nöbet tutuluyorlar. Dağların zirvesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri sürü halinde merkeze bağlı Demirkapı köyündeki evlerin bahçesine kadar indi. 
'EVİN BALKONUNA VE MERDİVENİNE ÇIKTILAR'
Tunceli merkezden Hozat ilçesine giderken yaban keçilerinin bir evin bahçesine girdiğini fark ederek o anları görüntüleyen Haydar Çetinkaya, "Gerçekten çok zengin bir doğamız var. Hem doğal güzellikleri hem de yaban hayatı zenginliği açısından muhteşem bir yer. Zaman zaman doğaya gezmeye çıkarken de karşımıza yaban hayvanları çıkıyor. Ayısından, kurdundan, vaşağına kadar. En çok karşılaştığımız aslında yaban keçileridir. Tunceli merkezden Hozat ilçesine giderken yolumuzun üstünde bulunan Demirkapı mevkisinde yaban keçilerine denk geldik ve onları izlemeye başladık. Sonra sürü halinde köye hatta bir evin içine kadar girdiler. Evin merdivenlerinde ve balkonunda dolaştılar. O anları izlemek gerçekten çok güzeldi. Sonra ev sahibi onları ürkütmedi. Bir süre sonra yaban keçileri uzaklaştılar" dedi.
'KORUDUĞUMUZ İÇİN GELİYORLAR'
Bölgedeki insanların dağ keçilerini kutsal kabul ettiği ve koruduğunu dile getiren Çetinkaya, "Bu tür görüntülerle bölgede karşılaşıyoruz bazen ilçelere kadar iniyorlar. Bu bölgede evlerde kullanılan taşlarda tuz var ve ona geliyorlar. Bir yandan da oraya güven duyarak geliyorlar. Çünkü köylülerin onlara zarar vermeyeceğini biliyorlar. Köylülerde bu konuda çok duyarlı ve onlarla iç içe yaşıyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-03-23 11:14:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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