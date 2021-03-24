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Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek

DHA

Tunceli'de, 6 bin dekarlık arazide kuru fasulye ve nohut yetiştirilecek


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, geliştirilen projeyle 6 bin dekar arazinin tarıma kazandırılması amacıyla kuru fasulye ile nohut ekimi yapılacak.
Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi hayata geçiyor. Kent genelinde yapılan çalışmada, 6 bin dekar tarım arazisi belirlenerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan projeyle, yüzde 75´i hibe desteği ile 236 çiftçiye 50 ton nohut, 6 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu törenle dağıtıldı. 
Törende konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, dağıtılan tohumun çiftçiye bereket getirmesini diledi. Vali Özkan, "6 bin dekar araziyi, 236 çiftçimizle birlikte değerlendirmek üzere, yüzde 75´i hibe olmak kaydıyla, sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Emekçilerimiz, üreticilerimiz ve arkadaşlarımıza, verimli, hayırlı bir yıl diliyorum. Rahmetli ozanımız Neşat Ertaş´ın söylediği gibi, 'Aşk ile çalışan yorulmazmış' Bu arkadaşlarımız da aşk ile çalışıyor. Başka türlü de tarım yapılmaz. Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza, İl Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-03-24 17:26:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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