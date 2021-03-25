Tunceli'de mart karı; 52 köy yolu kapandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 52 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Pülümür´de 23, Mazgirt´te 11, Hozat´ta 8, Nazımiye´de 6, Çemişgezek´te 3 ve Ovacık'ta 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-03-25 12:36:56



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