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87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı

İHA

87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı

87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu'nun ördüğü çoraplar Tunceli'de Mehmetçiğe ulaştırıldı, askerlerde teşekkür mektubu yazdı.
Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Çitlice Mahallesi'nde ikamet eden 7 çocuk 29 torun sahibi 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, askerlere hediye etmek amacıyla çorap ördü. Nine, ördüğü 20 çift çorabı İl Jandarma Komutanlığı’na teslim ederek, sık sık karlı dağlarda operasyonlara çıkan Tunceli Pülümür'deki Mehmetçiğe ulaştırılmasını istedi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan yün çoraplar, Tunceli'nin Pülümür ilçesine ulaştırdı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kocatepe Karakolu'nda vatani görevini yapan Mehmetçiklere çoraplar teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamada:"Ordu ili Korgan ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki Şahinde Teyze’mizin örmüş olduğu ve Pülümür İlçe Janandarma Komutanlığına gönderdiği çoraplar, Kocatepe Karakolu’nda vatani görevini yapmakta olan askerlerimize ulaştırıldı. Askerlerimiz de Şahinde teyzemize teşekkür mektubu gönderdiler. Var olsun bizi var edenler.Yüreğimiz ısındı. Ellerin dert görmesin Şahinde teyze"denildi.

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