Tunceli'ye yün çorap gönderen Ordulu nineye Mehmetçik'ten teşekkür mektubu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)ORDU'da yaşayan Şahinde Kubatoğlu (87), Tunceli'de görev yapan askerlere yün çoraplar örerek, gönderdi. Çorapları teslim alan Mehmetçik de Şahinde nineye teşekkür mektubu yolladı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan, 7 çocuk ve 29 torun sahibi Şahinde Kubatoğlu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin operasyon görüntülerini televizyonda izleyince Mehmetçik için yün çoraplar ördü. Kubatoğlu'nun, olumsuz hava şartlarından etkilenmemelerini istediği askerlere gönderdiği yün çoraplar, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kocatepe Karakolu'na teslim edildi. Yün çorapları alan Mehmetçik de Şahinde nineye teşekkür mektubu yazıp, gönderdi.

Şahinde Kubatoğlu'na bir teşekkür de Tunceli Valiliği'nden iletildi. Valiliğin sosyal medya hesabından `Yüreğimiz ısındı, ellerin dert görmesin Şahinde Teyze´ paylaşımında bulunuldu. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-03-26 12:34:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.