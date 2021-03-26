Tunceli’de bir köy karantinaya alındı

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir köy Koronavirüs (Covid19) nedeniyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe Köyü'nde bazı kişilerin Covid19 testi pozitif çıktı .Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.

Öteyandan, köyde filyasyon ekiplerinin de çalışma yürüttüğü bildirildi.

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