Tunceli’de cinsel istismar iddiasına bir tutuklama

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Tunceli’nin Pertek ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 74 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Olay, Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyünde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. (74) isimli şahıs, 63 yaşındaki zihinsel engelli kadının evine giderek cinsel saldırıda bulundu. Kadının yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi. Köye giden jandarma ekipleri, C.K.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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