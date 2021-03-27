Tunceli’de bir günde 4 mevsim yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de bir günde 4 mevsim yaşandı

İHA

Tunceli’de bir günde 4 mevsim yaşandı

Tunceli’de bir günde hem kar, hem de yağmur yağdı ardından güneş çıkmasıyla Mart'ın son günlerinde 4 mevsim bir arada yaşanmaya başladı.
Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de etkili oldu. Kentte kar yağışı etkili olmasıyla 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Karın ardından ara ara yağmur yağdı, güneş çıktı. Kent genelinde bir günde neredeyse 4 mevsim yaşandı. Munzur ve Pülümür Vadisi’nin belirli bölümlerinde de kar yağışı etkili oldu, ardından güneşle birlikte eriyen kar suları şelaleleri coşkulu bir şekilde akıtmaya başladı. Yüksek kesimli bölgeler ile ilçelerin beyaza büründüğü kentte, yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan koruma altındaki yaban keçileri vadi boylarına kadar indi, vatandaşlar da bu güzel anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Mart ayında 4 mevsimi bir arada yaşadıklarını belirten Umut Kişioğlu (28), “Kar yağmasıyla sularımız, şelalelerimiz coştu. Güzel manzaralar ortaya çıktı. 4 mevsimi bir arada yaşadık. Farklı bir tadı, farklı bir keyfi var. Bunu yaşamak güzel. Bu manzarayı görenler beni çok iyi anlarlar” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yağışların durmasıyla birlikte valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.
Meteoroloji ise hava sıcaklıklarının bölge genelinde 4 ile 6 derece altında seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de cinsel istismar iddiasına bir tutuklama
YEREL HABERLER Tunceli’de cinsel istismar iddiasına bir tutuklama
63 yaşındaki zihinsel engelli kadına cinsel saldırıdan tutuklandı
YEREL HABERLER 63 yaşındaki zihinsel engelli kadına cinsel ...
Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı
Tunceli’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tunceli’de bir köy karantinaya alındı
Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 30 gün yasak
YEREL HABERLER Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 30 gün yasak
Tunceli'ye yün çorap gönderen Ordulu nineye Mehmetçik'ten teşekkür mektubu
YEREL HABERLER Tunceli'ye yün çorap gönderen Ordulu ...
87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ulaştı
YEREL HABERLER 87 yaşındaki ninenin ördüğü çoraplar, Mehmetçiğe ...
Tunceli'de mart karı; 52 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Tunceli'de mart karı; 52 köy yolu kapandı
Tunceli’de Mart karı, 52 köy yolu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Tunceli’de Mart karı, 52 köy yolu ulaşıma kapattı