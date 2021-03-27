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Tunceli’de Covid-19 tedbiri, eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı

İHA

Tunceli’de Covid-19 tedbiri, eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği, pandemi nedeniyle ildeki eylem ve etkinliklerin 28 Mart tarihi itibariyle 30 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid19 salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bir dizi tedbir alındığı belirtilerek, “Tunceli il sınırları içerisinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunular kapsamında, genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve şiddet olaylarının önlenmesi, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler, basın açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm eylem ve etkinliklerin 28/03/2021 günü saat 00.01 ile 26/04/2021 günü saat 23.59 ‘a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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