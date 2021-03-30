Tunceli’de karla kapanan tüm köy yolları açıldı

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Tunceli genelinde kar nedeniyle kapalı bulunan tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

Tunceli’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından 138 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekibin aralıksız çalışması sonucu kapalı bulunan tüm köy yolları ulaşıma açıldı. İl genelinde kapalı köy yolu kalmazken, ekiplerin yol genişletme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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