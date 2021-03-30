Kırmızı listedeki vaşak, jandarmanın foto kapanına takıldı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)DÜNYADA nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan kırmızı listedeki vaşak, Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı'nın foto kapanına takıldı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile yaban keçisi terörden temizlenen Hozat, Çemişgezek ve Ovacık üçgeninde bulunan Aliboğazı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'na ait foto kapana takıldı.

Görülmesi çok zor olduğu için 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşağın, bir süre karlık alanda gezdiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-03-30 18:26:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.