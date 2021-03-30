Tunceli'de askeri helikopter, bu kez yaban hayvanları için havalandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlar için helikopterle doğaya yem bıraktı.

Tunceli kırsalında kış şartlarında beslenme zorluğu yaşayan yaban hayvanlar için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Vali Mehmet Ali Özkan talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli personellerle birlikte helikopterle doğaya yem bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-03-30 18:43:02



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