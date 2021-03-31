Tunceli’de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi

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Tunceli’de devam eden Eren7 MercanMunzur operasyonu kapsamında merkez kırsalında 2 mağara imha edildi, mağaralar içeresinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eren7 (MercanMunzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliMerkez Kırsalında bugün 2 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir” denildi.

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