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Tunceli'de nevruz kutlamalarında halay çeken 35 kişiye 'korona' cezası

DHA

Tunceli'de nevruz kutlamalarında halay çeken 35 kişiye 'korona' cezası


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de 21 Mart günü izinsiz nevruz kutlamalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını halay çekerek ihlal ettikleri tespit edilen 35 kişiye 427'şer TL idari para cezası uygulandı.
Nevruz Tertip Komitesi, 21 Mart günü Seyit Rıza Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalar için valiliğe başvuru yaptı. Başvuruyu değerlendiren Tunceli Valiliği, sadece basın açıklaması yapılacağını belirterek, diğer etkinliklere izin vermedi. Kutlamanın yapıldığı alana gelen çok sayıda kişi, izinsiz olmasına rağmen müzik eşliğinde halay çekti. Tunceli Valiliği'nce yapılan incelemede nevruz kutlamalarında koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 35 kişiye 427'şer TL idari para cezası verildi. Kişilere tebliğ edilen ceza tutanaklarında, "21 Mart 2021 günü saat 11.00-13.00 sıralarında Moğultay Mahallesi Kışla Meydanında düzenlenen nevruz etkinliğinde halay çekerek İl Hıfzıssıha Meclisinin almış olduğu sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği tespit edilmiştir" ifadelerine ver verildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-04-01 14:39:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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