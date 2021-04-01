Tunceli-Elazığ feribotlarına kısıtlama düzenlemesi

Tunceli’nin Pertek İlçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribot saatleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.

Pertek Belediye Başkanlığı, 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri feribot saatlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi. Yeni düzenlemeye göre Pertek iskelesinden ilk feribot 07:00’da, Elazığ iskelesinden ise, 07:30’da hareket edeceği belirtildi. Ardından Pertek iskelesinden 07:30, Elazığ iskelesinden ise 08:00’da hareket edecek olan feribotlar, saat 10:00’dan saat 18:00’a kadar iki saatte bir karşılıklı sefer yapacağı, Pertek iskeleden son feribot 19:00, Elazığ iskeleden ise 20:00’da hareket edeceği kaydedildi.

Saat 20:00’dan sonra acil durumlar için Pertek Belediyesi’ne ait feribot çalışacağı, feribotların hasta ve ambulans harici beklemeye yapmayacağı aktarıldı.

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