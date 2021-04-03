Tunceli'de Covid-19 denetimleri

Tunceli'de Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Covid19 ile mücadele sürüyor. Vakaların yükselmesiyle yüksek riskli illerin yer aldığı turuncu kategoride yer alan ve bugün akşam 21.00'dan itibaren başlayacak olan kısıtlama öncesinde de ekipler sahada denetimlerini sürdürüyor. Haftanın her günü uygulayan tematik denetimlere aralıksız devam eden ekipler, yeme içme, alış veriş ve umuma açık yerlerde hem maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrolü yapıyor, hem de herkesin dikkat etmesi için uyarılarda bulunuyor.

Bugün akşamdan itibaren Pazar günü uygulanacak olan kısıtlamaya da vatandaşların dikkat etmesini isteyen ekipler, 24 saat ekiplerin sahada çalışmasını sürdüreceği aktarıldı.

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