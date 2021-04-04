Hayır yemeği pişiren aşçıda mutant virüs görüldü, köy karantinaya alındı

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Tunceli merkeze bağlı Güdeç köyünde verilen hayır yemeğini pişiren aşçıda mutant virüs görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli Merkeze bağlı bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmiş, yemek dağıtımı yapan aşçıda mutant virüs görülmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi kapsamında para cezası uygulanacak olup ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişiler ve köy muhtarı hakkında TCK’nın 195. Maddesi gereğince adli işlem başlatılacaktır” denildi.

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