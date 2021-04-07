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İlçeye katma değer, 24 bin yabani menengiç ağacında Antep fıstığı yetişecek

İHA

İlçeye katma değer, 24 bin yabani menengiç ağacında Antep fıstığı yetişecek

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi'nde uygulamaya konulan proje kapsamında 24 bin yabani menengiç ağaçlarında Antep fıstığı yetiştirilmesine olanak sağlayan proje için sahada çalışmalara başlandı.
İlçe Kaymakamı Mehmet Güder tarafından “Menengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşısı ile Tarihi Geri Alıyoruz" proje Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından onaylandı. Onaylanan proje ile birlikte ilçe merkezi ve köylerinde doğal olarak yetişen 24 bin adet yabani menengiç ağaçlarına antepfıstığı aşısı yapılarak kırsal kalkınma yolunda önemli bir adım atılmasının hedeflendiği kaydedildi. Projenin uygulama çalışmaları kapsamında yabani menengiç ağaçlarının ilkbahar dönemi budama faaliyetleri başlatılarak sona yaklaşıldı. Budama çalışmalarının tamamlanmasının ardından aşılama yapılmasına geçileceği aktarıldı.
Projenin uygulama alanlarında incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, budama faaliyetlerine katılarak, bu vizyon projenin ilçe ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacağını aktardı.
İlçede göreve başladıkları ilk günden itibaren mesai arkadaşlarıyla beraber durmaksızın hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Kaymakam Mehmet Güder," Turizm ve tarım ilçemizin gelişmesinin iki önemli altın anahtarı olacaktır. Bu kapsamda bir tarımsal kalkınma yakalamak ve tarımsal çeşitliliği üst seviyeye çıkarmak için bölgede Antep fıstığının ihtiyaç duyduğu özel iklim koşullarına haiz, nadir yerlerden biri olan ilçemizdeki yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yaparak bu ağaçları ilçe ekonomisine kazandırmayı hedefledik"dedi.
İlçe için hazırladıkları turizm ve kültürel projelerin yanında, tarımsal alanda da vizyon projelerinden biri olan yabani menengiç ağaçlarına fıstık aşılaması kapsamında budama çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiklerini aktaran Güder," İnşallah budamanın ardından yabani menengiç ağaçlarına yaklaşık 24 bin adet Antep fıstığı aşısı uygulayarak ilçemize çok önemli bir değer katmaya vesile olmanın bahtiyarlığını yaşayacağız. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından onaylanan bu projemiz, ilçemize, yöre insanımıza, üreticilerimize hayırlı olsun"ifadelerini kullandı.

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