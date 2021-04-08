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Tunceli Valisi Özkan, “ Vaka sayılarımız çok hızlı yükselmektedir” diyerek uyardı

İHA

Tunceli Valisi Özkan, “ Vaka sayılarımız çok hızlı yükselmektedir” diyerek uyardı

Tunceli'de yapılan araştırmalarda misafirliklerin devam ettiğini, kalabalık ortamlarda temasın yoğunluk gösterdiğini, maske ve mesafe konusunun göz ardı edildiğini belirten Vali Mehmet Ali Özkan,"“Son günlerde salgın sebebiyle vaka sayılarımız çok hızlı yükselmektedir"diyerek herkesi tedbirlere uyulması konusunda uyardı.
Vali Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada “Maalesef son günlerde salgın sebebiyle vaka sayılarımız çok hızlı yükselmektedir. Yaptığımız araştırmalarda, ilimizde misafirliklerin halen devam ettiği, kalabalık ortamlarda temasın yoğunluk gösterdiği, maske konusundaki hassasiyetimizin maalesef mesafe konusunda göz ardı edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca yine araştırmalarımızda asemptomatik yani hastalığı hissetmeksizin yaşayan, bulaştıran süper bulaştırıcı diye tarif edilen insanlarımızın olduğunu maalesef filyasyon ekiplerimize doğru bilgi verilmemesi nedeniyle bu kimselerin tespitinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım, misafirliklere son verelim. Aşı sıramız gelmişse gecikmeksizin yaptıralım ve en önemlisi de lütfen filyasyon ekiplerimize doğru bilgi verelim. Bana bir şey olmaz demeyelim maalesef oluyor” dedi.

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