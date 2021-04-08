Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)-TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Tuncel İl Jandarma Komutanlığı'nca koordinesinde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında Hozat ilçesi kırsalında yapılan arazi taramasında, teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-04-08 17:57:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.