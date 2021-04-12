Tunceli’ye kış geri geldi, kar yağdı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi yağan kar yağışı ile beyaza büründü, kış gerdi geldi.

Meteoroloji Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısı yaptığı yağışlı hava Tunceli’de etkili oldu. Bir süredir bahar mevsimi yaşanan Pülümür ilçesinde yağış kar olarak etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Kent genelinde yağmur ara ara etkili olurken, Pülümür'de Nisan ayında yağan kar ilçe sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kar yağışı nedeniyle Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Karayolları Şube Şefliği ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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