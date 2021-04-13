Tunceli, meme kanseri taramalarında 100 binin altında olan iller arasında 1'inci oldu



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,(DHA) PANDEMİ sürecinde ülke genelinde kanser taramalarında yüzde 60 oranında bir düşüş yaşanırken Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı verilerine göre 2020 yılında Tunceli, meme kanseri taramasında 100 bin nüfus altı iller arasında birinci oldu. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Tunceli, başarı durumlarında insanının bilinçli ve eğitimli olmasından dolayı hep örnek olmuştur. Kanser taramalarında da kendini gösterdi" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs enfekte olma kaygısıyla hastaneye başvuru sayılarında azalmaya neden olurken kanser taramalarını da etkiledi. Tunceli'de görev yapan sağlık çalışanları 'erken teşhis hayat kurtarır' adlı çalışmayla kent genelinde yoğun meme kanseri taraması yaptı. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı verilerine göre 2020 yılında Tunceli, meme kanseri taramasında 100 bin nüfus altı iller arasında birinci oldu.

'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR'

Bu başarının yöre halkının bilinçli ve eğitimli olmasından kaynaklandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Tunceli, kanser taramalarında da kendini gösterdi. Hedef nüfusu 100 binin altında olan iller arasında meme kanseri taramasında birinci olarak ilan edildi. Bu konuda vatandaşlarımızın önemi çok büyük. Pandemi döneminde taramalarda bir düşüş var. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kurumlarımıza davet ediyoruz. Dünyada koronavirüs süreciyle birlikte belli hastalıklar aslında göz ardı edilmeye başlandı. Bu durum hastalıkların ileri seviyeye gitmesine neden oldu. Bunu ilk süreçte biz de ilimizde yaşadık ama sağ olsun aile hekimliklerimiz bu konuda çok gayretli, vatandaşlarla birebir görüşüp hastaları ikna ediyorlar. Her ilçemizden vatandaşları araçlara belli kurallar doğrultusunda alıp il merkezine getirip taramalarını yaptırıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarıyor" dedi.

'MEME KANSERİ İÇİN SÜREKLİ KONTROLE GİDİYORUM'

Meme kanseri taramasını ihmal etmediğini söyleyen Emel Özünç Ozan (67), "Meme kanseri için sürekli kontrole gidiyorum. Herkesin de gitmesini tavsiye ediyorum çünkü çok önemli bir konu. Pandemiye bağlamıyorum bu ertelemeleri herkes kurallara uyarak gidebilir. Tunceli´de okuma oranı çok yüksek olduğu için insanlar sağlığını ikinci plana atmıyor ve kanser taramalarında ülke genelinde birinci oluyoruz" diye konuştu.

Tunceli'nin meme kanseri taramasında elde ettiği başarıyı bilinçli bir toplumdan kaynaklandığı söyleyen Rojin Eroğlu, "Bilinçli bir toplum olduğumuz için sağlığımızı önemsiyoruz. Bu gibi taramaları düzenli olarak yapılıyoruz" dedi.

Heval Eroğlu ise Tunceli'nin birinci olmasına önemli katkıları olan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-04-13 11:37:29



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