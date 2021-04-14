Tunceli'de kısıtlama saatinde restoranda silahlı kavga: 1 yaralı



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,(DHA) -TUNCELİ'de, gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında husumetli 2 grup arasında restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Tunceli-Pülümür kara yolundaki Kocakoç mevkisinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda karşılaşan husumetli 2 grup arasından henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda mermi kovanı ele geçirilirken, kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-04-14 12:06:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.